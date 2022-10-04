Генпрокуратура России указала на виновных в разрушении «Северных потоков» Генпрокурор Краснов: Запад не скрывал действий по разрушению «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

На Западе не пытаются скрыть свою причастность к взрывам на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», заявил генпрокурор России Игорь Краснов. По его словам, лидеры западных стран заранее сообщили о планах разрушить инфраструктуру для поставок газа, а теперь обвиняют в диверсиях Москву, передает РИА Новости.

Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов «Северный поток». Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая, — считает Краснов.

Он подчеркнул, что страны Запада придерживаются политики двойных стандартов, и данный случай — явное тому подтверждение.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания — оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после ЧП на «Северных потоках» США смогут выгодно продавать дорогой сжиженный природный газ. По его словам, ряд стран Европы, а также РФ не заинтересованы в произошедших авариях.

Также он отметил, что «есть страны, которые совершенно в этом не заинтересованы». Это европейские страны, которые лишаются резервного, какого угодно, маршрута по поставке газа, столь необходимого для экономики, и страны-продавцы, «такие как Россия».