Песков рассказал, будет ли Путин смотреть выступление Байдена в Польше

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Джо Байден

Президент России Владимир Путин не будет лично наблюдать за выступлением главы США Джо Байдена в Польше, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Главе РФ в письменном виде доложат основные тезисы.

Я не думаю, что Владимир Путин будет следить лично. Естественно, мы основные тезисы ему доложим, как мы обычно это делаем — во всех наших бумагах, дайджестах и так далее, — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что визит Байдена на Украину 20 февраля не является экстраординарным событием для России.

Я не думаю, что для нас визит президента США даже на Украину является каким-то таким уж из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику. <...> Давайте все-таки считать, что главный приоритет для нас — это мы сами и наша повестка дня, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также рассказал, что большая часть нынешнего послания главы государства Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации. Само мероприятие продлится не менее часа.