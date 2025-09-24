Песков удивился отказу Зеленского приехать в Россию Песков выразил недоумение в связи с отказом Зеленского приехать в Москву

Отказ президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву вызывает недоумение, признался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В интервью РБК он выразил свое мнение по этому поводу.

Украинский президент допустил проведение переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Казахстане. Зеленский подтвердил свою готовность к встрече с российским лидером в различных форматах. Также он предложил Турцию, Саудовскую Аравию, Катар или страны «нейтральной Европы» в качестве площадки для переговоров на высшем уровне.

Путин назвал Москву лучшим местом для переговоров с украинским коллегой. Глава государства на пленарном заседании ВЭФ подчеркнул, что готов к такой встрече.

Песков объяснял, что Путин пригласил Зеленского на встречу в Москве не для капитуляции. Представитель Кремля отметил, что главной целью являются переговоры.

Ранее Песков заявил, что телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа пока не запланирован. По его словам, соответствующая беседа может быть быстро организована.