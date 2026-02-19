Песков разъяснил дальнейшую судьбу канала Кремля в Telegram Песков заверил, что канал Кремля в Telegram не будет удален

Официальный канал Кремля в Telegram продолжит работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву. По его словам, никаких трудностей с его ведением нет. Песков также напомнил, что Кремль имеет канал в отечественном мессенджере MAX.

[Кремль] не испытывает [сложностей с ведением своего Telegram-канала]. У нас есть канал в MAX. И остается канал в Telegram, — сказал он.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что ведомство не контактирует с администрацией Telegram. Он подчеркнул, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов платформы на основании требований законодательства.

Шадаев также заявил, что руководство Telegram проигнорировало около 150 тыс. запросов российского правительства на удаление противоправных материалов. По его словам, речь идет как об отдельных постах, так и о целых каналах. При этом у российских правоохранителей есть подтверждения доступа иностранных спецслужб к перепискам в Telegram.

