Песков рассказал о судьбе замороженных Евросоюзом российских активов Песков: Россия будет бороться с заморозкой российских активов Евросоюзом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия будет бороться с заморозкой Евросоюзом российских активов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал подобные действия ЕС посягательством на основу мировой экономики и попранием международного права, передает ТАСС.

Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем их не чем иным, как попранием международного права и посягательством <...> на государственную и частную собственность, то есть посягательством на основы мировой экономики. Это нелегитимно, это незаконно. Мы будем с этим бороться, — заявил Песков.

При этом Bloomberg сообщает, что власти ЕС до сих пор не могут найти и заморозить большую часть российских активов. Согласно официальной статистике Европейской комиссии, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в €136 млрд, однако на данный момент удалось заморозить лишь около €21 млрд.

Ранее сообщалось, что в США пока не смогли придумать, как конфисковать активы ЦБ России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций.