ЕС до сих пор не может найти российские активы Bloomberg: ЕС до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов

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Власти Европейского Союза до сих пор не могут найти и заморозить большую часть российских активов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ЕС удалось заморозить российские активы на сумму лишь около €21 млрд. При этом, согласно официальной статистике Европейской комиссии, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в €136 млрд.

Агентство отмечает, что европейцы столкнулись с проблемой неравномерной заморозки активов. В Бельгии и Люксембурге местные власти смогли заблокировать российские средства на миллиарды евро, в том время как Греция объявила о заморозке активов на сумму около €212 тыс., а Мальта — на €222 тыс.

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права.

По его мнению, юридическая служба Совета ЕС по сути признала, что рано или поздно российские государственные активы придется возвращать. Не исключено, что с процентами. А если активы еще и «потеряются», потери Москве вернут из кармана налогоплательщиков Европы, хотя они могут и не догадаться об этом, допустил и. о. постпреда.

Ранее сообщалось, что в США пока не смогли придумать, как конфисковать активы ЦБ России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций.