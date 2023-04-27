Песков рассказал, встретится ли Путин с Эрдоганом в ближайшем будущем Песков: в ближайшем будущем встреча Путина и Эрдогана не планируется

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

В ближайшем будущем встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом пресс-секретарь президента РФ не исключил вероятность переговоров в отдаленной перспективе.

Встреча Путина и Эрдогана пока не готовится, речь идет о перспективе, — заявил Песков.

27 апреля Путин и Эрдоган по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую». В начале онлайн-встречи главы двух стран помахали друг другу в объективы видеокамер. Эрдоган при этом впервые появился перед камерами после слухов об ухудшении его здоровья. В официальной речи Путин отметил увеличившиеся обороты в торговле между двумя странами и влияние нового проекта на эти показатели.

До церемонии открытия Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе диалога стороны обсудили новые инициативы по зерновой сделке. В частности, Эрдоган предложил создать специальную рабочую группу, посвященную этому вопросу.