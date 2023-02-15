Песков рассказал, как Россия реагирует на нарушение Украиной правовых норм

Фото: МО Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обращает внимание мирового сообщества на нарушения правовых норм со стороны Украины. В качестве примера он привел расстрел группы медиков под Угледаром, передает ТАСС.

Вы знаете, что в целом на международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушение украинским режимом и украинскими военными всех возможных и невозможных международных правил и норм, — сказал представитель Кремля.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы Украины расстреляли группу медиков, эвакуировавших раненых из Угледара.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепились в южной части города, но Киев продолжает перебрасывать в город резервы. Врио главы уточнил, что в городе находятся порядка 1400 мирных жителей, добавив, что переброска украинских резервов в город замедлила взятие населенного пункта под контроль. До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВСУ сбрасывают под Угледаром и Артемовском на российские подразделения гранаты с отравляющим газом, вызывающим тошноту.