Песков рассказал, где может повториться сценарий Бучи Песков: Киев раскручивает в Изюме сценарий, аналогичный провокации в Буче

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Киев раскручивает в Изюме Харьковской области сценарий, аналогичный провокации в Буче, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы совершенных РФ военных преступлениях на северо-востоке Украины. Он подчеркнул, что Москва будет «отстаивать правду», передает РИА Новости.

Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье. Это вранье, и конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории, — сказал Песков.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение на английском языке, в котором сообщил о массовом захоронении, якобы обнаруженном в Изюме. В город приедут представители иностранных СМИ, отметил украинский лидер.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Зеленского низкопробной провокацией на фоне реальных убийств, совершаемых украинскими военными. По его словам, это сделано для того, чтобы в очередной раз бездоказательно обвинить Россию в военных преступлениях и потребовать против нее новых санкций и поставок вооружения.

В начале апреля в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией.