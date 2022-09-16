Слуцкий назвал провокацией слова Зеленского о массовых захоронениях в Изюме

Фото: МО Украины

Владимир Зеленский

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о якобы обнаруженных массовых захоронениях в Изюме являются низкопробной провокацией на фоне реальных убийств, совершаемых украинскими военными, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, это сделано для того, чтобы в очередной раз бездоказательно обвинить Россию в военных преступлениях и потребовать против нее новых санкций и поставок вооружения.

Заявления Зеленского о массовых захоронениях, якобы обнаруженных в Изюме, это очередная низкопробная провокация и ложь, к тому же уже лишенная всякой оригинальности. <...> Просить [санкции] будут те, кто разрешает обстреливать мирные города и села, кто грозит тюрьмой несогласным, кто совершает настоящие, а не фейковые убийства людей, — заявил Слуцкий.

По его мнению, на месте окажутся «правильные» журналисты, делающие определенную картинку.

Поводом для заявления Слуцкого стало видеообращение на английском языке, в котором президент Украины Владимир Зеленский сообщил о массовом захоронении, якобы обнаруженном в Изюме Харьковской области. Как отметил президент Украины, 16 сентября туда приедут представители иностранных СМИ.

В начале апреля в социальных сетях и иностранных СМИ уже распространялись фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией.