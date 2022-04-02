Минобороны РФ опровергло данные Киева об убийствах мирных жителей в Буче

В Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города. Ранее в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами.

Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих, <...> являются очередной провокацией, — говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве заявили, что за время нахождения Бучи под контролем российских войск ни один мирный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Там добавили, что выезды из города не блокировались и жители могли выехать оттуда в северном направлении, в том числе в сторону Белоруссии. Там отметили тем не менее, что южные окраины города, в том числе жилые кварталы, регулярно обстреливались украинскими военными из крупнокалиберной и реактивной артиллерии.

Там добавили, что российские военные покинули населённый пункт 30 марта. Сообщения о жертвах среди мирного населения появились лишь на четвёртый день. В МО так же заявляют, что «по прошествии минимум четырёх дней тела не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь».

Это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националистические батальоны получили приказ от руководства страны о съёмке постановочных видео с массовыми убийствами мирных граждан. Он уточнил, что Киев также планировал инсценировку мародёрств и разрушений социальной инфраструктуры. По словам Мизинцева, националисты выполняют подобные заказы с особым цинизмом, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей.