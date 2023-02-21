Песков рассказал, чего ищет Россия Песков: Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на доверии и уважении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на доверии и уважении, заявил RT представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что США управляет Европой, но большинство стран в мире не хотят следовать какой-либо одной позиции в международных отношениях.

Россия не собирается противостоять кому-либо, Росси ищет дружелюбных отношений, основанных на взаимном доверии и уважении, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что забота о народе и его сбережение являются главными приоритетами властей.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что страны Запада развязали конфликт на Украине, а Россия использует все силы и средства, чтобы остановить ее. Он отметил, что Россия делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами, но за её спиной готовился «совсем другой сценарий».