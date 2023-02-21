Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на доверии и уважении, заявил RT представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что США управляет Европой, но большинство стран в мире не хотят следовать какой-либо одной позиции в международных отношениях.
Россия не собирается противостоять кому-либо, Росси ищет дружелюбных отношений, основанных на взаимном доверии и уважении, — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что забота о народе и его сбережение являются главными приоритетами властей.
Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что страны Запада развязали конфликт на Украине, а Россия использует все силы и средства, чтобы остановить ее. Он отметил, что Россия делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами, но за её спиной готовился «совсем другой сценарий».