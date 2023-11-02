Россия получила от США уведомление об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такие пуски в обязательном порядке являются предметом уведомления по соответствующим каналам.

Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены, — пояснил представитель Кремля.

В ночь на 2 ноября США проводили испытание Minuteman III, однако успехом оно не увенчалось. Американские военные были вынуждены уничтожить межконтинентальную баллистическую ракету во время ее полета над Тихим океаном — при испытательном пуске возникли «аномалии». Для установления причины неполадок создана комиссия из представителей профильных ведомств.

Военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Минобороны США отдало приказ об уничтожении Minuteman III в ходе испытаний ввиду отказа двигателей, навигационной или топливной системы. Он подчеркнул, что вместо ядерных боеголовок тестовые версии ракет получают оборудование для телеметрии, поэтому взрыв подобного объекта не опасен для окружающих.

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