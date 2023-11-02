Названа вероятная причина подрыва американцами ядерной ракеты над океаном Военэксперт Суконкин: США могли прервать полет Minuteman из-за отказа двигателей

Фото: Chris Okula/U.S. Space/Global Look Press

Операционный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman

Военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Минобороны США отдало приказ ликвидировать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III в ходе испытательного полета из-за отказа двигателей, навигационной или топливной системы. Он подчеркнул, что вместо ядерных боеголовок тестовые версии ракет получают оборудование для телеметрии, поэтому взрыв подобного объекта не опасен для окружающих.

Суконкин отметил, что МБР — «хрупкий и очень сложный организм со множеством привередливых механизмов». По его словам, даже в США промышленность не всегда способна производить детали со 100% гарантией качества.

МБР испытывает во время запуска и полета очень высокие перегрузки. Даже самая мощная промышленность, как в США, не всегда успевает выпустить деталь со 100% гарантией качества. У Minuteman могли отказать двигатели, навигационная или топливная система, системы управления, — считает Суконкин.

Он не исключил, что руководители испытаний приняли решение прервать тест во избежание более тяжелых последствий.

Даже две мельчайшие детали, пара проводов, припаянных или установленных неправильно, могут привести к провалу. Кроме того, ряд узлов в МБР перед полетом проверить невозможно по понятным причинам — внутрь ракеты не заглянешь, — подытожил Суконкин.

Ранее американские военные взорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Командование военно-вооруженных сил подтвердило, что при испытательном пуске возникли неполадки, причину которых будут выяснять специалисты.