Песков раскрыл, куда нужно обращаться по вопросу замедления Telegram Песков переадресовал вопрос о работе Telegram в Роскомнадзор

Все вопросы о дальнейших действиях Роскомнадзора в отношении мессенджера Telegram следует адресовать именно в это ведомство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация не входит в компетенцию администрации российского лидера, передает РИА Новости.

Здесь нужно адресовать ваш вопрос именно в Роскомнадзор, а не в администрацию президента, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заметил, что платформа MAX — это доступная альтернатива другим мессенджерам в России. По словам представителя Кремля, это отечественная разработка, которая продолжает развиваться. На сегодняшний день MAX доступен всем россиянам, уточнил Песков.

Прежде депутат Михаил Матвеев сообщил, что в Госдуме не одобрили протокольное поручение КПРФ по поводу ситуации с замедлением работы Telegram. Он уточнил, что глава комитета по информполитике Сергей Боярский напомнил о нарушении мессенджером российского законодательства, а именно отказе удалять запрещенный контент.