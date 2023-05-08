Песков: Путину доложили о ситуации и возможных угрозах в Курганской области Песков: Путину докладывают об обстановке с пожарами глава МЧС и губернатор Курганской области

Фото: МЧС России по Курганской области

Совещание по вопросам ликвидации пожаров провели глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков

Президент России Владимир Путин получает всю информацию о ситуации с пожарами в Курганской области от главы МЧС и губернатора, передает РИА Новости заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в проблемный регион непосредственно отправился глава федерального ведомства Александр Куренков. А инспектирует районы в месте с ним глава региона Вадим Шумков.

Министр Куренков отправился в Курганскую область вместе с губернатором. Они посетили наиболее пожароопасные места, проконтролировали ход борьбы с пожаром, принятие мер борьбы с пожарами. И Куренков и Шумков прямо там с места пожаров доложили ситуацию президенту по телефону — проинформировали президента о том, что происходит, какие потенциальные угрозы и какие меры принимаются для защиты людей и их собственности, — заявил Песков.

7 мая в Курганской области был введен режим ЧС из-за риска распространения пожаров. До этого режим был введен только в лесах региона. В конце апреля местные власти определили пункты временного размещения для людей, эвакуированных из опасных зон. Первыми были эвакуированы 342 жителя поселка Озерного, где зафиксировали ландшафтный пожар.