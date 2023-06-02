Песков анонсировал долгожданное выступление Путина Песков: Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выступит в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Мероприятие пройдет с 4 по 17 июня.

Пленарное заседание обязательно будет. Сообщим когда, кто будет вести, детали предоставим своевременно. Сейчас всё готовится. Будет долгожданное выступление Путина, — сказал Песков.

Также он сообщил, что Путин уже готовится к выступлению перед бизнесменами. Песков добавил, что речь президента на ПМЭФ — это важный ориентир для мира экономики, политики, торгово-экономических отношений.

Песков ранее отказывался называть имена потенциальных участников из недружественных стран, поскольку этих предпринимателей «живьем съедят». При этом он отметил, что многие владельцы бизнеса из западных стран интересуются мероприятием. Также представитель Кремля подтвердил, что кандидатура модератора пленарной сессии уже утверждена.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен посещать ПМЭФ в этом году. Вместо него делегацию от республики на форуме возглавит вице-премьер Николай Снопков.