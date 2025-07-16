Юрист раскрыл, как изменят жизнь бизнесменов новые полномочия ФНС

Федеральная налоговая служба получит новые полномочия по анализу финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, что может существенно повлиять на работу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, изменения позволят ведомству оценивать достоверность данных, предоставляемых организациями, и использовать эти сведения при принятии решений госорганами.

Изменения в закон о налоговых органах предполагают, что получаемые данные из сервиса оценки юрлиц будут использовать в том числе в целях обеспечения безопасного расходования бюджетных средств. Законом предусматривается закрепление за ФНС полномочий по осуществлению анализа финансово-хозяйственного состояния и деятельности юридических лиц. Под оценкой сведений понимается исследование, проводимое ФНС, в целях подтверждения соответствия показателей бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций и иных сведений о юрлице. Положения законопроекта распространили на ИП, — пояснил Хаминский.

По его словам, ФНС сможет самостоятельно определять критерии оценки и методику анализа, что может привести к субъективным решениям. При этом юрист отметил, что негативное заключение ведомства способно осложнить ведение бизнеса.

Служба сама будет устанавливать критерии и сама будет их применять при оценке деятельности юрлиц и ИП. По сути, методика будет, безусловно, субъективной, а заключение о несоответствии критериям негативно повлияет на хозяйственную деятельность предпринимателя, — резюмировал Хаминский.

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