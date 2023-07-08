Песков: Путин не созванивался с Эрдоганом, встретившимся с Зеленским

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин пока не созванивался с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров турецкого лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Эрдоган и Зеленский накануне провели переговоры в Стамбуле, на которых обсуждалось возможное членство Украины в НАТО и вопросы безопасности.

Пока нет, [президенты не созванивались], — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что точных дат визита Владимира Путина в Турцию и его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что контакты глав государств возможны.

До этого Эрдоган заявил в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что ожидает визита российского лидера в августе. Он отметил, что одной из приоритетных тем переговоров будет обмен пленными между Россией и Украиной. Президент Турции добавил, что продолжит вести диалог с Путиным по телефону.

Песков заявлял, что Кремль пристально следил за переговорами Зеленского и Эрдогана в Стамбуле. Он пояснил, что представителям администрации российского лидера интересны темы обсуждения двух глав государств.