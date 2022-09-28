Песков: Путин пока не планирует встретиться с гендиректором МАГАТЭ

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Президент РФ Владимир Путин

Встречи между президентом России Владимиром Путиным и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу Запорожской АЭС пока не запланировано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Нет, встречи с Путиным никакой не запланировано, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с Рафаэлем Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая Запорожскую атомную электростанцию. Отмечается, что Россия намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстреливать ЗАЭС.

В свою очередь, Гросси заявил, что организация начала обсуждение создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. По его словам, переговоры ведутся только с Москвой и Киевом, и обе стороны убеждены в необходимости создания такой зоны, сейчас речь идет о конкретных параметрах. Также глава МАГАТЭ рассказал о планируемых поездках — сначала на Украину, затем в Россию.