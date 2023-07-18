Песков подтвердил нанесение ударов возмездия за Крымский мост Песков назвал удары по объектам в порту Одессы возмездием за теракт на Крымском мосту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что удары по объектам в порту Одессы были возмездием за теракт на Крымском мосту, передает РИА Новости. Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по целям на Украине.

Да, — сказал Песков.

Ранее он заявил, что в Кремле не сомневаются, что за атакой на Крымский мост стоит Киев. Песков также добавил, что предложения по усилению защищенности Крымского моста, а также предложения об ответных мерах находятся в процессе подготовки.

Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате атаки надводных дронов погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области, их 14-летняя дочь выжила, но получила ранения средней тяжести.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что рядом с Крымским мостом появится временный мост протяженностью 250 метров, который будет использоваться для работы большегрузных кранов. Техника займется восстановлением поврежденного пролета автомобильного полотна.