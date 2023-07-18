В Кремле не сомневаются в причастности Киева к теракту на Крымском мосту Песков: Москва не сомневается, что атака на Крымский мост была организована Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В Кремле не сомневаются, что за атакой на Крымский мост стоит Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что предложения по усилению защищенности Крымского моста, а также предложения об ответных мерах находятся в процессе подготовки.

Москве с самого начала было понятно, нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом, — сказал представитель Кремля.

Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. В результате атаки надводных дронов погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области, их 14-летняя дочь выжила, но получила ранения средней тяжести.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в свою очередь сообщил, что рядом с Крымским мостом появится временный мост протяженностью 250 метров, который будет использоваться для работы большегрузных кранов. Техника займется восстановлением поврежденного пролета автомобильного полотна.

18 июля Минобороны РФ сообщило о нанесенных ударах возмездия высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы. Все объекты были уничтожены, на местах их расположения были зафиксированы пожары и взрывы, добавили в ведомстве.