Песков похвалил власти всех уровней за эвакуацию людей из-под Херсона

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Участвовавшие в спасении жителей Херсонской области от затопления представители власти всех уровней заслуживают уважения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, они проделали самоотверженную работу, передает ТАСС.

Мы оцениваем эти действия как самоотверженные. Вы знаете, что президент Путин держит эту ситуацию под контролем, он получает по линии МЧС и линии военных постоянные доклады. По поручению президента МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Так же самоотверженно работают и местные власти, — сказал Песков.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за разлива воды после разрушения Каховской ГЭС погибли семь человек, в медицинских учреждениях региона находятся 62 пострадавших. По его словам, ущерб, нанесенный региону после подрыва станции, оценивается минимум в 1,5 млрд рублей. Из пострадавших районов эвакуированы пять тысяч человек, а в пунктах временного размещения находится около тысячи человек.

Позже жители села Правые Солонцы Херсонской области рассказали NEWS.ru, что испытывают трудности с эвакуацией после затопления. Некоторые близлежащие населенные пункты почти полностью оказались под водой. По словам местных жителей, они третий день сидят на крышах домов в ожидании спасателей, однако помощи пока нет.