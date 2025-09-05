Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:18

Песков ответил, считает ли Россия Трампа своим партнером

Песков заявил, что для России Трамп в первую очередь президент США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

Россия воспринимает президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в первую очередь как главу государства, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос, является ли американский лидер партнером для Москвы.

Трамп для нас — президент Соединенных Штатов Америки, — сказал Песков.

Ранее Трамп объявил, что планирует в ближайшем будущем поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома подчеркнул, что у них складывается «очень хороший диалог». Вместе с этим Трамп потребовал от «коалиции желающих» полностью прекратить закупки российской нефти.

Песков признал, что подробностей по возможному новому разговору президентов России и США пока нет. Больше касательно этой темы он ничего не сказал.

Песков также высказался о процессе нормализации отношений России и США. По его словам, он протекает довольно медленно. Представитель Кремля также отметил, что ускорения данного процесса ждать не стоит.

ВЭФ
Кремль
Дмитрий Песков
США
Дональд Трамп
