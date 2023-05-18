Песков ответил на вопрос о проблемах поставки аммиака Песков заявил о продолжении работы по проблемам поставок аммиака

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Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что после продления зерновой сделки продолжается работа по решению проблем поставок аммиака, передает РИА Новости. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о подвижках в этом вопросе.

Разговоры продолжаются, — сказал Песков.

В конце апреля заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва отвергает попытки Киева выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса. По его словам, российская сторона через разных посредников, включая сотрудников ООН, получала различные политические требования от украинской стороны и отвергала их, как отвергает и сейчас.

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок.