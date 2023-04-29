В МИД России ответили на условия Киева по запуску аммиакопровода в Одессу Замглавы МИД РФ Вершинин: Москва отвергла условия Киева по запуску аммиакопровода Тольятти — Одесса

Фото: Qiu Feng/Color China Photo/Global Look Press

Москва отвергает попытки Киева выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, российская сторона через разных посредников, включая сотрудников ООН, получала различные политические требования от украинской стороны и отвергала их, как и отвергает сейчас, передает ТАСС.

Аммиак мы всегда рассматривали <...> как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий. <...> Нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы все их отвергали, и сегодня мы отвергаем, — сказал Вершинин.

Функционирование трубопровода, способного прокачивать до 2,5 млн тонн аммиака в год, было приостановлено в феврале 2022 года с началом специальной военной операции. Представители ООН запрашивали, чтобы Украина прокачивала аммиачный газ на свою территорию, где его будет закупать американский трейдер Trammo.

Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок.