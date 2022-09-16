Зеленский назвал условие для экспорта российского аммиака через Украину Зеленский заявил, что согласится на экспорт российского аммиака через Украину после возвращения пленных

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных, передает Reuters. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок.

Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН, — цитирует его агентство.

Представители ООН же запрашивают, чтобы Украина прокачивала аммиачный газ на свою территорию, где его будет закупать американский трейдер Trammo.

Трубопровод из России в Украину способен прокачивать до 2,5 млн тонн аммиака в год. Его функционирование было приостановлено с началом специальной военной операции.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, которые не находятся под санкциями. Он подчеркнул, что без удобрений в 2022-м не хватит продовольствия в 2023 году.

Россия и Украина 22 июля подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.