Генсек ООН не исключил продовольственный кризис без российских удобрений Генсек ООН Гутерреш заявил, что без российских удобрений в 2023 году может не хватить продовольствия

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, которые не находятся под санкциями, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что без удобрений в 2022-ом не хватит продовольствия в 2023 году.

Но не будем забывать, что то, что мы видим здесь, в Одессе, — это только более заметная часть решения. Другая важная часть, которую мы отстаиваем, касается беспрепятственного доступа на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, которые не подпадают под санкции, — сказал Гутерреш.

Накануне генсек ООН принял участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове. Сегодня генсек ООН посетил Одессу.

Россия и Украина 22 июля подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.