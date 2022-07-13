Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможных поставках иранских беспилотников России. Он подчеркнул, что этот вопрос не будет обсуждаться, в том числе во время визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран, передает РИА Новости.
Никаких комментариев на этот счет у нас нет, — заявил представитель Кремля.
12 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Иран якобы собирается передать России несколько сотен БПЛА, в частности, способных нести вооружение. Он отметил, что обучение российских военных работе с беспилотниками должно начаться уже в ближайшее время.
Впоследствии глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян опроверг эти данные, заявив, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации ситуации на Украине и не помогает ни одной из вовлеченных в конфликт сторон.