Песков опроверг сообщение об отказе Узбекистана от газового союза с Россией Песков: Узбекистан не отказывается от газового союза с Россией и Казахстаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщение Reuters о том, что Узбекистан отказался от «тройственного союза» с Россией и Казахстаном, передает РИА Новости. По его словам, издание неправильно «истолковало слова» и нет речи о принципе «газ в обмен на политические условия».

Reuters дал неправильную информацию, неправильно истолковал слова. Никто не ведет речи о «газе в обмен на политические условия». Речь идет о коммерческой стороне, о координации действий в интересах стран участниц. В этом плане работа продолжает вестись, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что работа по созданию союза России, Казахстана и Узбекистана продолжается. По словам Пескова, идея состоит в том, чтобы создать поле для согласования действий по транспортной логистике и удовлетворения внутренних потребностей.

Утром Reuters сообщило, что вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что газовое соглашение с Москвой, даже если его заключат, не получит политического изменения, это будет один из коммерческих контрактов.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что глава государства и российский лидер Владимир Путин на встрече в Кремле 28 ноября обсуждали создание тройственного газового союза с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа.