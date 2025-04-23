Песков объяснил, продолжает ли Россия взаимодействовать с США Песков: Россия продолжает контакты с США, но не с Европой и Украиной

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия продолжает контактировать с США по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этого нельзя сказать о Европе и Украине.

Мы продолжаем <…> наши контакты с американцами. Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами — тоже, — признался представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что встреча представителей США, стран Европы и Украины в Лондоне сорвалась из-за разных позиций делегаций по некоторым вопросам. Переговоры должны были состояться при участии высокопоставленных чиновников, включая американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил о фейках, которые публикуют множество авторитетных иностранных СМИ вокруг переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера. Песков призвал доверять только первоисточникам.

Последняя встреча Уиткоффа и Путина прошла 11 апреля. Песков охарактеризовал переговоры как «чрезвычайно полезные» и эффективные. По его словам, сложился очень востребованный канал доведения информации. Представитель США приехал в Москву для встречи с российским лидером.