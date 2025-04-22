«Появляются фейки»: Песков дал подробности переговоров Путина и Уиткоффа Песков: уважаемые издания публикуют фейки о переговорах Путина и Уиткоффа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Множество уважаемых и авторитетных иностранных СМИ публикуют фейки о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. По его словам, доверять нужно только первоисточникам.

Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники, — уточнил Песков.

Так, до этого газета Financial Times опубликовала якобы детали переговоров между российской и американской сторонами. Журналисты уверяли, что Путин «предложил остановить конфликт по нынешней линии фронта». Со стороны Кремля и Белого дома такие утверждения не приводились.

В последний раз Путин беседовал с Уиткоффом 11 апреля. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, политики обсуждали ситуацию вокруг Украины. Однако при этом поднимались темы политического и экономического характера.

Ранее Белый дом подтвердил, что Стив Уиткофф посетит РФ на этой неделе. Новость сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, не уточнив подробностей.