Песков объяснил, почему Путин поехал по Крымскому мосту за рулем иномарки Песков: Путин поехал по Крымскому мосту на Merсedes, потому что такая машина была на месте

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проехался по Крымскому мосту за рулем автомобиля иностранной марки Merсedes только потому, что такая машина ждала его на месте, заявил в беседе с ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, тот с радостью бы пересел на отечественный Aurus, однако он принял решение не перегонять автомобили.

Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал, — ответил Песков на вопрос журналиста, почему Путин был за рулем иномарки.

Президент России проехал за рулем машины по восстановленной части Крымского моста и поговорил со строителями. Кроме того, он заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ. Путин подчеркнул важность сухопутной дороги, соединяющей Крым с остальной частью РФ.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.

5 декабря на восстановленной правой стороне автодорожной части Крымского моста после проведения ремонтных работ было запущено автомобильное движение.