Песков назвал вероятную новую должность экс-губернатора Усса Песков сообщил, что экс губернатор Красноярского края Усс возможно получит кресло сенатора

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Александр Усс

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может получить должность в Совете Федерации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, экс-глава области займет должность на федеральном уровне.

Федеральный уровень [новой работы Усса], мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации, — сказал Песков.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Александр Усс отправлен в отставку. Временно исполняющим его обязанности назначен Михаил Котюков, до этого занимавший должность заместителя министра финансов. Председатель краевого избиркома Алексей Подушкин сообщил, что отставка Усса не повлияет на ход проведения выборов главы региона.

Политолог Алексей Макаркин предположил в разговоре с NEWS.ru, что переходить на работу в правительство бывшему губернатору поздновато, однако он может получить должность в Совете Федерации. Политолог уточнил, что губернатор останется в «элите», так как ситуация с его сыном, сбежавшим из-под домашнего ареста в Италии, так или иначе разрешилась.