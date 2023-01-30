Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с поставками оружия Украине со стороны Запада. По мнению представителя Кремля, западные страны потакают желаниям Киева, делая все новые обещания касательно поставок вооружения. Тем самым, как указал Песков, НАТО продолжает постепенно втягиваться в конфликт. Пресс-секретарь заверил, что СВО будет продолжаться, несмотря на снабжение Украины оружием.

Украина требует все новые вооружения, Запад поощряет эти требования, присягает в готовности эти вооружения обеспечить. Ситуация достаточно тупиковая, это приводит к эскалации, к тому, что все более напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт. Но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. СВО будет продолжаться, — заявил Песков.