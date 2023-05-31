Песков назвал тревожной ситуацию с обстрелами Белгородской области

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Ситуация с обстрелами гражданских объектов в Белгородской области достаточно тревожная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые поводит ТАСС, принимаются меры, однако Москва понимает, на что ее пытается спровоцировать Запад, и «будет спокойно думать».

Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Запад до сих пор не осудил удары Украины по гражданским объектам.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. По его словам, первые 300 человек отправят в Воронеж 31 мая.

Вечером 30 мая Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского района. В результате один человек погиб, двое получили ранения. 29 мая Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли город Шебекино и села Новая Таволжанка и Козинка. Пострадали по меньшей мере четыре жителя Шебекино.