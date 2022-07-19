Песков назвал сроки новых переговоров по вывозу украинского зерна Песков: переговоры по вывозу украинского зерна продолжатся в ближайшее время

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Переговоры по вывозу украинского зерна должны продолжиться в ближайшее время, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, конфликт на Украине и ситуация с зерном не являются причиной продовольственного кризиса в мире.

Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены, — сказал Песков.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что западным странам не следует заниматься идеологизацией и политизацией вывоза российского и украинского продовольствия, вместо этого уделив внимание наращиванию возможностей для поставок продовольствия.Он обвинил коллективный Запад в запугивании угрозой голода, подчеркнув, что продовольственный кризис не может быть инструментом для манипуляций.