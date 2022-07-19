МИД России призвал Запад не политизировать зерновой вопрос Замглавы МИД РФ Вершинин призвал Запад не политизировать вывоз зерна с Украины, а способствовать ему

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Западным странам не следует заниматься идеологизацией и политизацией вывоза российского и украинского продовольствия, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Так он ответил на вопрос журналистов о сроках новых «зерновых консультаций» в Стамбуле. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо вместо политики, заниматься наращиванием возможностей для поставок продовольствия.

Россия очень конструктивно к этому подходит. И если мы работаем и добиваемся того, чтобы была обеспечена продовольственная безопасность для всех в мире, то давайте говорить именно об этом, а не о попытках политизировать вопрос и постоянно в чем-то винить Россию, — сказал Вершинин.

Он напомнил, что коллективный Запад продолжает запугивать угрозой голода, подчеркнув, что продовольственный кризис не может быть инструментом для манипуляций. Необходимо наращивать возможности для поставок сельхозпродукции и удобрений на внешний рынок, без которых сельское хозяйство встанет во многих странах. Этим Россия и занимаемся, добавил дипломат.

Накануне Вершинин, комментируя прошедшие в Стамбуле переговоры, заявил, что препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет. По его словам, Украина сначала должна разминировать свои порты.