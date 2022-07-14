В МИД заявили, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины Замглавы МИД Вершинин: Москва не мешает вывозу зерна с Украины

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, комментируя прошедшие в Стамбуле переговоры, заявил, что препятствий для вывоза украинского зерна со стороны России нет. По его словам, Украина сначала должна разминировать свои порты, сообщает РИА Новости.

Начинать надо именно с разминирования портов теми, кто их заминировал. Порты, напомню, заминировала украинская сторона, — подчеркнул Вершинин.

Он добавил, что на переговорах по «зерновому» вопросу российский МИД представлен, участвует в консультациях о вывозе пшеницы морем.

С нашей точки зрения, проблем с этим быть не должно. Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет, — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ООН и Турцию за усилия в вопросе поставок зерна на мировой рынок. По его словам, на переговорах в Стамбуле с участием России достигнут прогресс.