Песков назвал дату встречи Путина и Лукашенко в Сочи Песков: Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи 23 мая

Александр Лукашенко, Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи 23 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, встреча пройдёт в двустороннем формате, о котором лидеры двух стран договорились 16 мая во время юбилейного саммита ОДКБ в Москве.

На понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи, — сказал представитель Кремля.

16 мая Путин вместе с Лукашенко провели небольшую беседу по завершении саммита ОДКБ. Они обсудили усилия двух стран по импортозамещению западных технологий, затронули вопрос строительства белорусского порта под Санкт-Петербургом, а также тему организации совместной работы в оборонно-промышленном комплексе.

В начале мая Лукашенко рассказал, что у него сложились открытые и дружеские отношения с российским коллегой. По словам белорусского лидера, диалог между президентами остаётся честным, они не допускают наглости или хамства. Кроме того, Лукашенко назвал Путина «большим братом».