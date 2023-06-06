Песков: контрнаступление Украины захлебывается

Фото: МО Украины

Контрнаступление Украины захлебывается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента РФ, ВСУ начали масштабно наступать два дня назад, но не могут добиться целей, а именно с этим связана атака на Каховскую ГЭС. Как разрушение станции повлияет на ход специальной военной операции, Песков предложил спросить у Минобороны.

Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются, — сказал он.

5 июня Минобороны РФ сообщило, что войска Украины не смогли прорвать оборону роccийских войск на Южно-Донецком направлении 4 июня и к утру 5 июня были oтброшены на исходные пoзиции. В ведомствe заявили, что «только 31-я механизированная бригада ВCУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потeряла более 250 военноcлужaщих, 16 танков, 24 боевые брoнированные машины».

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что ВСУ переходят к наступательным действиям «на некоторых направлениях». Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк написал, что глобального наступления еще нет.

Неназванные чиновники американской администрации считают, что появившаяся информация об атаках на линии фронта на Украине может указывать именно на начало контрнаступления ВСУ.