Путин встретится с Лукашенко и Пашиняном 9 июня

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Президент России Владимир Путин в глава Белоруссии Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин 9 июня встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, встречи пройдут в Сочи.

Путин сегодня находится в Сочи. Он начнет публичную часть своего [рабочего] дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Это будет совсем скоро, сейчас идет подготовка к этой беседе, — сказал Песков.

8 июня о встрече с Путиным рассказал сам Лукашенко. По его словам, главы государств должны были встретиться в ближайшее время. В тот же день Песков заявил, что детали встречи появятся позже.

Ранее спикер азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении, которая должна была состояться 12 июня в Вашингтоне, перенесена на неопределенный срок. По его словам, мероприятие состоится в ближайшее время. Он отметил, что точную дату назовет страна — организатор встречи.