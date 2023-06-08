Лукашенко рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, главы государств встретятся в ближайшее время, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Точную дату и место встречи он не назвал.

В ближайшее время мы с Путиным встретимся, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

25 мая глава республики заявил, что на территории Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов. По его словам, операция осуществляется в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о перемещении нестратегического ядерного оружия на территорию соседней республики.

Ранее Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, ранее ядерное оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».