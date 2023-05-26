В Кремле отреагировали на перемещение ядерного оружия в Белоруссию Песков оставил без комментариев вопрос о перемещении нестратегического ядерного оружия РФ в Белоруссию

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, действительно ли начался процесс перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию Белоруссии, передает ТАСС. При этом он отметил, что республика находится во враждебном окружении. Такое положение дел требует от Москвы и Минска укреплять отношения, в том числе и в военной сфере.

Я сказал то, что сказал по этой теме, — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном перемещении российского ядерного оружия на территорию Белоруссии.

25 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны началось перемещение ядерных боеприпасов. По его словам, операция осуществляется в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия.

Ранее Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, ранее ядерное оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».