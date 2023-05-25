Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны началось перемещения ядерных боеприпасов, передает БелТА. По его словам, операция осуществляется в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО).
Речь шла о том, что он [президент РФ Владимир Путин] меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном. Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить там и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов, — заявил Лукашенко.
До этого президенту Белоруссии задали вопрос об обеспечении безопасности ядерного оружия. Отвечая на него, Лукашенко подчеркнул, что белорусы — «люди пунктуальные, аккуратные, хозяйские», поэтому переживать за ТЯО не стоит.