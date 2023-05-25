Речь шла о том, что он [президент РФ Владимир Путин] меня проинформировал, что он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном. Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить там и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов, — заявил Лукашенко.