Названа дата встречи Путина и Лукашенко Песков: Путин и Лукашенко встретятся 9 июня

Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры 9 июня в Москве, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что детали встречи появятся позже.

Да, определена, это, собственно, будет завтра, будем вас по деталям информировать, — сказал Песков.

8 июня о встрече с Путиным рассказал сам Лукашенко. По его словам, главы государств должны были встретиться в ближайшее время.

25 мая глава республики заявил, что на территории Белоруссии началось перемещение ядерных боеприпасов. По его словам, операция осуществляется в рамках договоренностей с Россией о размещении тактического ядерного оружия. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о перемещении нестратегического ядерного оружия на территорию соседней республики.

Ранее Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, ранее ядерное оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».