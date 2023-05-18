Мирная миссия стран Африки посетит Россию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сроки на данный момент не согласованы, однако визит планируется до саммита Россия — Африка.
Действительно, группа государств направит делегацию, которая в том числе будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы еще дополнительно по дипканалам. <...> Это должно случиться до этого саммита, после того, как даты будут согласованы, мы сообщим, — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что глава ЮАР Сирил Рамафоса в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что Африка как крупнейший континент тоже считает необходимым приложить усилия для урегулирования кризиса на Украине.
Рамафоса 16 мая заявил, что от лица стран континента поговорил с главой российского государства Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, оба согласились принять в своих столицах миссию африканских лидеров.
В свою очередь заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что единственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине, на который согласится Киев, является украинский.