Песков анонсировал визит мирной миссии стран Африки Песков: африканская делегация приедет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Мирная миссия стран Африки посетит Россию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сроки на данный момент не согласованы, однако визит планируется до саммита Россия — Африка.

Действительно, группа государств направит делегацию, которая в том числе будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы еще дополнительно по дипканалам. <...> Это должно случиться до этого саммита, после того, как даты будут согласованы, мы сообщим, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что глава ЮАР Сирил Рамафоса в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что Африка как крупнейший континент тоже считает необходимым приложить усилия для урегулирования кризиса на Украине.

Рамафоса 16 мая заявил, что от лица стран континента поговорил с главой российского государства Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, оба согласились принять в своих столицах миссию африканских лидеров.

В свою очередь заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что единственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине, на который согласится Киев, является украинский.