В офисе Зеленского оценили мирную инициативу Африки Офис Зеленского: Киев примет только украинский план урегулирования конфликта

Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Единственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине, на который согласится Киев, является украинский, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. Так он прокомментировал в беседе с телеканалом Sky News мирную инициативу лидеров стран Африки.

Конфликт идет на территории Украины. Поэтому единственным планом есть и будет украинский план, — сказал Жовква.

Он добавил, что Украина готова выслушать предложения некоторых стран, а также рассмотреть подобные инициативы, в том числе идеи, предложенные Китаем и Бразилией.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса 16 мая заявил, что от лица стран континента поговорил с главой российского государства Владимиром Путиным, а также с Зеленским. По его словам, оба президента согласились принять в своих столицах миссию африканских лидеров.

Ранее политолог и африканист Наталья Пискунова рассказала NEWS.ru, что мирный план ЮАР по Украине является демонстрацией тренда на усиление способностей африканских стран. По ее словам, впервые за много лет государство из Африки выступило с инициативой проведения мирных переговоров. Она отметила, что ЮАР таким образом хочет превратиться в сильного международного политического игрока.