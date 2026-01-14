«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине Картаполов заявил, что приближается конец режима Зеленского

Пауки в банке начинают жрать друг друга, ничего нового в этом нет, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя дело НАБУ в отношении лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По его словам, это свидетельствует о том, что «крах режима приближается».

Показательно, что пауки в банке начинают жрать друг друга, ничего нового в этом нет. Крах режима приближается, это понимают все, в том числе и депутаты Верховной рады, которые не хотят голосовать за назначение министров Украины. Люди видят, что происходит, а режим «зачищает поляну», защищая себя, — заявил Картаполов.

Ранее сообщалось, что Тимошенко отрицает все выдвинутые против нее обвинения. Ее подозревают в подкупе депутатов Рады.

До этого Картаполов заявил, что попытка удара по госрезиденции российского лидера Владимира Путина в Новгородской области является признаком агонии Киева. По его словам, цель атаки — сорвать возможные переговоры и переложить ответственность на Россию. Он добавил, что позиция РФ остается взвешенной и продуманной.