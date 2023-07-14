«Отселятся на Марс»: Захарова осадила Запад из-за дрона у Курской АЭС Захарова назвала страны НАТО спонсорами ядерного терроризма после падения дрона у Курской АЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Правительства стран НАТО стали спонсорами ядерного терроризма, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале. Так она отреагировала на инцидент с падением украинского военного беспилотника вблизи Курской атомной электростанции.

Народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима, — написала она.

Захарова уточнила, что поставки на Украину западного вооружения могут привести к ужасной катастрофе, и ответственные за нее не смогут укрыться на Земле, а покинуть планету ресурсов явно не хватит.

Те страны, которые их поставляют киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа? Не успеют. Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии своих нет, — продолжила спикер дипведомства.

Ранее стало известно, что вблизи Курской АЭС рухнул беспилотник со взрывным устройством на борту. Аппарат упал в Курчатове, который расположен в четырех километрах от Курской АЭС.

На этом фоне глава Росатома Алексей Лихачев заверил, что ситуация на российских АЭС находится под полным контролем. Безопасность на этих объектах обеспечивает не только ведомственная охрана, но и сотрудники Росгвардии со спецподразделениями ВС РФ.